Festa della donna, una settimana di incontri alla Luiss. L'8 marzo una lezione con i protagonisti di “Mare Fuori”

Un 8 marzo extra large. L'università Luiss Guido Carli, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, lancia un’intera settimana di lezioni aperte ed eventi all’interno del progetto “Any Given 8”, il ciclo di incontri partito lo scorso 8 ottobre con l’obiettivo di rendere i temi della diversità e dell’empowerment femminile al centro, non solo dell’8 marzo ma di ogni 8 del mese, per rafforzarne il significato attuale e futuro per le giovani generazioni. Da qui la decisione di dar vita ad un “formato XL” della iniziativa mensile, pensato per moltiplicare da lunedì 6 a venerdì 11 marzo i momenti di incontro e confronto tra generazioni e punti di vista differenti.

Fitto il calendario degli appuntamenti, scandito da dibattiti e dialoghi fra imprenditrici, docenti Luiss, rappresentanti del mondo dello spettacolo, delle istituzioni e della cultura, per attivare spazi di riflessione e approfondimento sul valore costruttivo della diversità di genere e della inclusione sociale, con il coinvolgimento della intera comunità studentesca e accademica dell’Ateneo. Ospite di eccezione nella giornata clou di mercoledì 8 marzo: Ivan Silvestrini, il regista della serie cult Rai, "Mare Fuori" che, alle ore 9,00 presso il The Dome, nel campus di viale Romania, insieme alla professoressa Emiliana De Blasio (advisor del rettore per la Diversità e l’Inclusione) terrà una lezione, aperta al pubblico, dal titolo: “Oltre le sbarre: storie di donne e uomini”.

In aula, presenti anche alcuni protagonisti della famosa fiction: Pia Lanciotti, Clotilde Esposito, Giovanna Sannino e Nicolò Galasso che, insieme alle studentesse e agli studenti presenti, discuteranno della complessa realtà di un carcere minorile e del desiderio di riscatto di ragazze e ragazzi che, come tutti, sognano una vita migliore. Cinema, dunque, ma anche economia, leadership, intelligenza artificiale e tecnologia, saranno questi alcuni dei tanti temi affrontati insieme a numerosi ospiti che animeranno la kermesse, tra gli altri: Naomi Mattos (US Foreign Officer), Francesca Mariotti (Direttrice Generale di Confindustria), Barbara Kenny Senior Gender Expert rivista InGenere (Fondazione Brodolini) e Ersilia Vaudo (Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea).