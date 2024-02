In Campidoglio premiate dal sindaco le donne speciali del 2023, terza edizione del Premio Nazionale Roma Rose

Tra le premiate che sono annunciate all'evento in Campidoglio ci sono la virologa Ilaria Capua, la Presidentessa della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, la cantautrice Anna Tatangelo ma anche Pina Traini, veterana della comunicazione del Vaticano, il maggiore Annamaria Tribuna pilota di jet militari, Caterina Bellandi che ha dedicato la vita a fare da tassista ai bambini oncologici gravi e Federica Pucciarello, che superando ogni barriera a dispetto della sua condizione è diventata una cuoca bravissima.

Malattia X, allarme per il nuovo virus. Ilaria Capua: «Arriverà, dobbiamo prepararci subito»



E’ in programma mercoledì 6 marzo, alle ore 17.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la terza edizione di “RomaRose – Non solo 8 marzo”.

L’evento ispirato all' Agenda ONU 2030 è promosso dalla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e dal Sindaco Roberto Gualtieri ed è dedicato all’impegno e all’eccellenza femminile in tutti i settori della vita.

Mary Poppins in taxi aiuta bimbi e madri, li trasporta gratis a fare la chemio in tutta Italia: «nessuno si può salvare da solo»



«Le donne sono da rispettare, celebrare e valorizzare ogni giorno. Il riconoscimento rende omaggio al talento, alla capacità e alla passione di mamme, imprenditrici, manager, artiste di successo, e anche donne meno conosciute e meno visibili attive attraverso iniziative ugualmente importanti e meritevoli. Donne che con la loro forza e la loro tenacia portano avanti il loro essere, la loro professione e attività» spiegano gli organizzatori.

Università, Cassano (Cassazione): “Apporto determinante per funzionamento istituzioni e società”



Tra le novità di questa edizione sarà la presenza di autorità maschili, pronti a premiare queste eccellenze al femminile. Tra gli uomini presenti, Giovanni Malago' Presidente del Coni, il Maestro Paolo Olmi, il generale Alfonso Manzo, il direttore del Centro Studi Americani Roberto Sgalla. L'evento sarà supportato da Piergiorgio Bassi, imprenditore e membro del Consiglio Mondiale per il Capitalismo Inclusivo. La cerimonia è presentata da Monica Marangoni.