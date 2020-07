Civitavecchia, veliero s'incaglia su una secca a largo della "Pista"

Un veliero di 16 metri a motore è rimasto incagliato poco dopo le 17 sugli scogli proprio nello specchio d'acqua davanti allo stadio comunale Fattori a Civitavecchia.

L'imbarcazione, con a bordo due persone, stava veleggiando verso il porticciolo Riva di Traiano per fare rifornimento, quando probabilmente non conoscendo il fondale di quel tratto di mare, è finita in una secca.

Immediato l'Sos e l'intervento della Capitaneria di Porto che è intervenuta con uno dei mezzi solitamente utilizzati per la campagna "Mare sicuro".

Sul posto anche gli orneggiatori del porto Riva di Traiano che insieme al personale della Guardia Costiera hanno provveduto alle operazioni di disincaglio.