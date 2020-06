© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sportivi, personaggi dello spettacolo ma anche industriali di grido. Santa Severa, il Castello e le specialità di pesce rappresentano un'attrazione fatale per tanti vip, soprattutto durante la bella stagione.Così ieri sera anche Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Confindustria e della Ferrari, ha scelto un noto locale a due passi dal Castello, meta di molti vip, per gustare qualche piatto prelibato e rilassarsi apprezzando il sapore e la vista del mare. "E' un vero signore - raccontano i titolari del ristorante - ogni volta che viene prima di andare via passa in cucina a salutare tutti".Durante la quarantena, pochi giorni prima dell'inizio della Fase 2 l'ex presidente della Ferrari ha chiamato uno dei proprietari del locale per sincerarsi sullo stato delle cose e per chiedere lumi sulla riapertura. Ha conosciuto Santa Severa e il ristorante in questione grazie a un suggerimento di prestigio. Ai tempi in cui era presidente di Confindustria venne consigliato dall'allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, che a Santa Severa era proprietario di una villa e ci trascorreva le vacanze.