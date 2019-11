© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' un momento delicato per la Civitavecchia servizi pubblici, l'azienda municipalizzata del Comune alle prese con un forte deficit. Attualmente l'azienda ha un disavanzo di 1,2 milioni di euro, anche se l'amministratore delegato Francesco de Leva, come ha riferito anche al sindaco Ernesto Tedesco nella recente assemblea dei soci, si dice fiducioso per un risanamento completo di Csp. . De Leva chiarisce anche quali sono le proposte avanzate al socio unico, cioè il Comune, per rimettere a posto i conti. Innanzitutto utilizzare il personale in eccesso proprio al Pincio, magari affidando alla municipalizzata la gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico. . A dare una mano all'azienda nel 2020 ci saranno anche i prepensionamenti che faranno risparmiare 200 mila euro. .C'è però un settore molto critico che ancora pesa sui bilanci della municipalizzata. . Comunque de Leva chiude con una nota di ottimismo: .