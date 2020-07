Civitavecchia, fumi in porto: una nave denunciata e un'altra multata

Il comandante di una nave di linea denunciato e una nave da crociera multata. Questi i provvedimenti assunti dalla Capitaneria di porto ieri in seguito ai fumi emessi dalle due unità.

In particolare per la nave di linea, gli uomini della Guardia costiera hanno rilevato una prolungata e persistente quantità di fumi emessa durante la fase di disormeggio, proseguita anche oltre l'antemurale. Al comandante è stata quindi contestata la violazione delle norme che puniscono le emissioni di gas, fumo e vapori nell'aria.

Sempre ieri mattina, la Capitaneria ha inoltre sanzionato una nave da crociera che senza informazione all'Autorità marittima ha condotto operazioni di manutenzione ai generatori di bordo, anch'essi causa di emissioni eccessive.C © RIPRODUZIONE RISERVATA