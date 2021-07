Venerdì 9 Luglio 2021, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 09:36

Un palcoscenico insolito e suggestivo - il villaggio velico allestito al molo Vespucci del porto di Formia in occasione dei Mondiali di vela Formula 18 catamarani per presentare ieri pomeriggio l'operazione estiva Mare sicuro della Capitaneria di porto di Gaeta, in programma dal 19 giugno al 19 settembre 2021. Cento uomini e donne della Guardia Costiera e dieci mezzi navali si alterneranno su tutta la provincia e nelle isole, per garantire i corretti comportamenti in mare e sulle spiagge e contrastare gli usi illeciti del demanio marittimo, in particolare a tutela degli arenili liberi. Grande attenzione - ha sottolineato il comandante della Capitaneria, Federico Giorgi - sarà posta sul rispetto della fascia di balneazione dei 200 metri e sul corretto comportamento degli assistenti bagnanti. Lo sforzo operativo, di concerto con le istituzioni locali e le altre forze dell'ordine, è stato rivolto nei primi mesi del 2021 a proteggere l'ambiente e l'ecosistema marino e costiero pontino. Importanti risultati sono poi scaturiti da alcune attività investigative contro lo smaltimento illecito dei rifiuti, con sequestri e sanzioni ma anche con operazioni di pulizia e bonifica dei fondali dalle plastiche e dalle pericolose reti fantasma abbandonate, in questo caso con l'indispensabile supporto delle amministrazioni costiere, delle associazioni ambientaliste e di volontariato e di sommozzatori e diving locali. Ed ha precisato che al porticciolo Caposele di Formia e al porto di Gaeta sono state recuperate e smaltite nei mesi scorsi quasi tre tonnellate tra rifiuti di vario genere e reti fantasma abbandonate sui fondali, pericolose per l'ambiente e la sicurezza della navigazione. E, dopo aver rimarcato che anche il ministero della Transizione Ecologica sta supportando con mezzi e strumenti le attività degli uffici periferici delle Capitanerie di porto, il comandante Giorgi ha informato che recentemente sono state fornite ad alcuni comandi (tra cui Gaeta e Ponza) moderne sonde parametriche per il prelievo ed il campionamento periodico delle acque, che potranno eventualmente assicurare più mirati approfondimenti scientifici con gli enti preposti. Inoltre, i comandi di Gaeta e Ventotene sono stati dotati di auto di servizio ibride Nissan Stop C02, a basso impatto ambientale, in modo che anche nelle operazioni di vigilanza e controllo in aree particolarmente delicate sia ridotta ogni forma di inquinamento e siano adottate tutti accorgimenti per proteggere flora e fauna marina. Giorgi ha infine ricordato le indagini, non ancora concluse, su due gestioni di piattaforme di rifiuti a Terracina e Roccasecca dei Volsci, con il sequestro di circa 11mila tonnellate di rifiuti plastici, e annunciato l'imminente istituzione di un presidio di Guardia Costiera anche a Marina di Latina.

