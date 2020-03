Fiumicino, 700 kg di pesce scaduto: erano destinati ai ristoranti

Sequestrati oltre 700 chilogrammi di prodotti alimentari scaduti o mal conservati e scoperti cinque lavoratori in «nero». È il bilancio di un'operazione che ha visto la collaborazione della Capitaneria di Porto di Roma e della Compagnia della Guardia di Finanza di Fiumicino su accertamenti per specifici aspetti di competenza nelle attività commerciali presenti nel territorio di Fiumicino e zone limitrofe dedite alla commercializzazione o somministrazione di prodotti della pesca. Nel corso dell'attività effettuata, sotto il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio e del Comando Provinciale della G.d.F. - Gruppo di Civitavecchia, i militari hanno scoperto oltre 700 kg di prodotti ittici dalla dubbia provenienza ed accertato la presenza di alimenti scaduti o aventi termine minimo di conservazione superato.



Sanzionati i titolari degli esercizi commerciali per un totale di 8.000 euro e posti sotto sequestro i prodotti alimentari che sarebbero stati a breve somministrati agli ignari clienti. Il personale della Guardia di Finanza di Fiumicino, nel corso dell'operazione, ha inoltre svolto specifici controlli volti al contrasto dell'economia illegale e sommersa, eseguendo mirate indagini di polizia-economico finanziaria che hanno portato a scovare 5 lavoratori «in nero» e/o irregolari.

