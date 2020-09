Civitavecchia, temporali e allagamenti: decine di interventi dei pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serata difficile quella di ieri per la città e per i vigili del fuoco. Tra le 19,30 e le 22,30 Civitavecchia è stata infatti colpita da una serie di violenti temporali che l'hanno messa in ginocchio.Numerosi gli interventi dei pompieri in ausilio di mezzi rimasti in panne a causa delle pozzanghere createsi sull'asfalto. Le maggiori criticità si sono registrate, come sempre, in zona industriale. In particolare in prossimità della grande rotatoria e sotto il cavalcavia in corrispondenza dello stabilimento Molinari, che si è allagato ed è rimasto chiuso per diverse ore.I vigili del fuoco hanno soccorso le persone rimaste bloccate nelle auto in mezzo all'acqua e hanno portato al sicuro i mezzi, in alcuni casi spostati con le gru.Tra i soccorsi effettuati dagli uomini della Bonifazi, anche la messa in sicurezza di un autocarro che trasportava un cavallo, rimasto bloccato proprio sotto il ponte della Molinari.. I pompieri lo hanno trainato in una zona sicura.