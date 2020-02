© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Imbucati alla festa, con una riproposizione impeccabile de La terra dei Cachi di Elio e le Storie Tese, hanno vinto la II edizione del Festival di San Romolo. Sono loro i veri trionfatori della manifestazione andata in scena giovedì sera al Traiano, dato che si sono aggiudicati anche il premio della critica. Ma a vincere sono stati in realtà in tanti. Di sicuro ha vinto la notevole qualità di tutti i brani proposti sul palcoscenico del teatro. Ha vinto la perfetta organizzazione curata da Luca Grossi, Giordano Tricamo, Valerio Mandrici e Alberto Feuli. Hanno vinto Leonardo De Carli, brillante conduttore capace di rendere veloce, divertente, coinvolgente l'intera serata, e la bella e spigliata Eleonora Piermarocchi, fasciata negli splendidi abiti firmati Franco Ciambella, a suo agio nel ruolo della tradizionale valletta. Ma soprattutto ha vinto la città, che ha risposto alla grande a questa bella manifestazione canora - nata da una indovinata intuizione dell'indimenticato musicista civitavecchiese Alessandro Dimito che ha riempito la platea e la galleria del teatro. La musica è stata il filo conduttore della serata, capace di stringersi anche in un ideale abbraccio quando sul palco, come ospiti, si sono esibiti i ragazzi dell'associazione Spazio Eira, tributati da una standing ovation del pubblico in sala. All'associazione che si occupa di disabilità è andato l'intero incasso della manifestazione, resa possibile grazie alla Fondazione Cariciv e la sua presidente Gabriella Sarracco. Abbraccio che si è esteso anche al gruppo del coro bimbi, orchestrati dall'insegnante Laura Gurrado, e che si è aperto con l'esibizione dei Rivolta, che ha dato il via alla manifestazione. San Romolo ha dimostrato come Civitavecchia sia in realtà una fucina di talenti musicali. Se ne potrebbero citare tanti di nomi che sono già noti nel panorama nazionale e internazionale della musica che conta, ma il festival dell'altra sera ha messo in mostra una notevole capacità artistica di tutti i gruppi, davvero bravi a riarrangiare in maniera molto originale brani che fanno parte del panorama della musica leggera italiana e che difatti hanno fatto cantare l'intero teatro.