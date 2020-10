Allumiere, rogo in una villetta: ingenti i danni

Vigili del fuoco impegnati ad Allumiere questa mattina, a causa dell'incendio divampato in una villetta di due piani in zona Farnesiana. Per la precisione a Poggio Nebbia.

Le fiamme hanno avuto origine nella cucina dello stabile e quando i pompieri sono arrivati avevano già attaccato l'intero locale e si stavano propagando agli altri ambienti. Gli uomini della Bonifazi hanno estinto il rogo, evitando così che il fuoco raggiungesse il resto dell'edificio.

Danni comunque ingenti in cucina, soprattutto dovuti al calore e ai fumi prodotti dalla combustione. Conseguenze abbastanza serie anche per il soggiorno, attiguo alla cucina e che ha quindi risentito del calore e dei fumi sprigionatisi dall'altra stanza.

Per fortuna non ci sono stati feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA