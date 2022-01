Calcio, paura in Cura-Allumiere: il portiere ospite perde conoscenza, salvato da un compagno e dall'allenatore

Paura a Vetralla, durante la partita di calcio del campionato di Prima categoria tra Cura 1980 e Allumiere.

Il portiere dell’Allumiere, Tiziano Galimberi, complice il campo bagnato, sbatte in uscita il volto sul ginocchio di un calciatore del Cura. Il portiere cade a terra privo di conoscenza. L'allenatore del Cura, David De Paolis e suo padre, dalla tribuna si precipitano in campo per prestare i primi, fondamentali, soccorsi.

De Paolis si trovava in tribuna dopo essere stato espulso. «Abbiamo fatto alcuni corsi di primo soccorso e quando ho visto che Galimberti stava ingoiando la lingua, insieme a mio padre gli abbiamo infilato le dita dietro la mascella per evitare che la ingoiasse». Decisivo anche l’intervento di Marco Zimmaro, altro calciatore dell'Allumiere che ha aiutato i De Paolis. «Zimmaro ha tirato fuori la lingua dalla gola di Galimberti che si è ripreso quasi subito».

Galimberti è stato trasportato all'ospedale di Belcolle, il calciatore è stato sottoposto a vari esami che hanno dato esito negativo.