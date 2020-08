Civitavecchia, una donna positiva: il Covid free dura solo 48 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle prime ore di questa mattina, una donna giunta alla tenda pretriage del San Paolo per dolori addominali, è risultata positiva al tampone naso gola per il Covid. Attualmente è in isolamento nei locali del poliambulatorio e verrà successivamente posta in regime di sorveglianza domiciliare visto che non lamenta sintomi gravi.Anche in questo caso il Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 4 ha avviato l'indagine epidemiologica. Probabile che nelle prossime ore scattino le misure di quarantena per familiari, amici e conoscenti che di recente ghanno avuto contatti con la la donna.Dopo appena 48 ore, quindi, la città non è più Covid free, traguardo che aveva raggiunto dopo quasi 5 mesi c'era stato sempre qualcuno positivo al virus. Secondo il direttore generale della Asl Giuseppe Quintavalle, però, questo sarebbe solo uno dei numerosi casi asintomatici ancora presenti sul territorio e che solo attraverso i test, sia tampone che sierologico, potranno essere rintracciati.