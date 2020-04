© RIPRODUZIONE RISERVATA

Navigando verso l'esame di Stato. Il professor Guido Andriani dell'Istituto superiore "Luigi Calamatta" ha messo a punto un percorso ideale che simula l'esperienza della prova d'esame e, a certificarne l'autorevolezza, è arrivato l'ok da parte del Miur, che lo ha selezionato fra le lezioni che il canale tematico Rai Scuola riserverà ai maturandi nell'ambito del nuovo palinsesto “Scuola@Casa Maturità”, in onda dal 27 aprile sul canale 146 del digitale terrestre. Il professor Andriani analizzerà per gli studenti dei Nautici tre argomenti di Scienza della Navigazione seguendo un percorso che simula e ripercorre l’esperienza della prova d’esame.Curiosa la storia del docente di Navigazione e Arte navale che da vent'anni presta servizio presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore "Luigi Calamatta". Nel 2005 Andriani inizia a pubblicare sul proprio sito (www.saturatore.it) i suoi appunti “in movimento”: «contenuti PowerPoint che permettono di conferire la dinamicità che i libri di testo non possono avere». «L'ho dovuto fare perché - spiega il prof - smemorato come sono, dimenticavo tutto a casa, compiti, usb pen, libri e appunti. Così facendo, grazie alla rete fisica, classe per classe, di cui la scuola si era dotata sin dal 2005, la sera pubblicavo sul sito e la mattina facevo lezione».In 15 anni una piccola raccolta di contenuti si è trasformata in un archivio enorme che ha coperto un lungo elenco di corsi: diritto della navigazione, inglese navale, macchine marine, impianti ausiliari di bordo, logistica portuale. Una crescita costante, tanto che oggi (dati del 2019 di Google Analytics) il sito contiene 2Gb di appunti, viene visitato da 185mila visitatori unici all’anno, le pagine visitate sono 500mila e gli appunti scaricati raggiungono il peso di 20Tb di dati. «Segno evidente che - spiega la preside Giovannina Corvaia - tutti gli studenti e professori degli istituti tecnici "Trasporti e Logistica" (ex “Tecnico Nautico”, ndc) e più di qualche marittimo o appassionato del settore, accedono al sito, di libera consultazione e senza pubblicità».E' stata proprio la Ds, nel 2018, a suggerire al prof di filmare le sue lezioni, all’inizio per aiutare un'alunna, Ilaria, che a causa di un problema fisico non aveva potuto frequentare la scuola per un lungo periodo e che, grazie alle lezioni del prof, era riuscita a terminare l'anno senza problemi. Attualmente i corsi filmati (di accesso libero su YouTube) sono più di 400. Il professor Andriani ha continuato a registrare, a perfezionare le lezioni e, grazie al suo impegno costante, a trasferire in video e in file qualsiasi argomento di una materia così vasta creando un’immensa risorsa per docenti e studenti.«In questo periodo di isolamento forzato - va avanti la preside - i docenti di Navigazione di tutti i Nautici d’Italia possono, e molti lo stanno facendo, far vedere le sue lezioni già pronte e commentarle insieme ai propri studenti. La presenza delle lezioni sul canale YouTube permette agli studenti di vederle quante volte vogliono, facendo le domande al proprio professore, nello stesso modo in cui sta facendo Andriani con i suoi studenti. Il principio è lo stesso della navigazione di emergenza: nel caso sia impossibile utilizzare la tecnologia a causa di blackout o condizioni meteomarine avverse, un buon Ufficiale deve saper ricorrere ai sistemi tradizionali (bussola magnetica, carta nautica, sestante) per tranquillizzare il passeggero, facendosi vedere pronto a tutto».E in questi giorni di “blackout” scolastico causa Coronavirus, la presenza in rete del materiale del professor Andriani permette comandanti-professori di proseguire la navigazione per raggiungere un porto sicuro.