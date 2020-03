© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquantasette musicisti, un cane, un peluche e centinaia di visualizzazioni collezionate in poche ore dopo aver caricato il live su YouTube. Sono i numeri in crescendo che sta facendo registrare sul web l'ennesima graditissima iniziativa degli Imbucati alla festa, stavolta nella nuova inevitabile veste di Imbucati & Friends, visto l'allargamento della line-up originaria a una platea molto vasta di amici e musicisti, locali e del comprensorio.«La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, contemporaneamente, nostalgia e speranza»: è stata introdotta con una celebre frase di Nick Hornby tratta dal best seller Alta Fedeltà, l'esibizione live direttamente dalla quarantena del gruppo civitavecchiese. «Dopo i due video pubblicati nei giorni scorsi, volevamo coinvolgere tante più persone possibili in qualcosa che ci facesse sentire uniti per almeno tre minuti», così gli organizzatori Paolo Meloni, Alfredo De Angelis, Matteo Agozzino, Stefano Donato e Riccardo Pasquarella. «Abbiamo scelto un pezzo del '72 dei Doobie Brothers, Listen to the Music, un brano che centra perfettamente ciò che avevamo in mente: tanta emozione anche a distanza».E il risultato a ben vedere, e ascoltare è davvero piacevole ed emozionante. Merito della bravura degli artisti coinvolti e di quel mix di simpatia ed estrema qualità che come sempre attraversa i lavori degli Imbucati alla festa. Davvero stupefacente la partecipazione al live concert che sta spopolando in queste ore sul web, con le scuole di musica di Civitavecchia in prima linea: dall'Unione musicale Civitavecchiese a Stazione musica, passando per Nom di Tarquinia ed Ensemble InCantus. Lunga anche la lista dei volti noti che si possono apprezzare nel video magistralmente assemblato da Stefano Donato: Max Petronilli, Gloria Tricamo, Felice Tazzini, Vanessa Pes, Gino Latino, Alberto e Riccardo Burattini, Stefano Gianvincenzi, Giovanni Cernicchiaro, Damiano Morlupi, Luca Sabatini, Anthony Caruana, Francesco Carusi, Damiano Borgi, Alessio Bonucci, Alesssandro Gargiullo, Dario Fugalli, Gabriel Maurelli e tanti, tanti altri.Musicisti di professione e semplici appassionati. Comunque gran parte del meglio del settore di Civitavecchia e dintorni. Perché la musica ha il potere di oltrepassare ogni confine. Anche quelli imposti del distanziamento sociale al tempo del Coronavirus. «Vi ringraziamo immensamente», concludono gli Imbucati alla festa. E i moltissimi che hanno goduto del live concert ringraziano loro. All The Time.