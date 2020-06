Civitavecchia, la settimana si chiude senza il "Covid free"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Coronavirus resta lontano, ma Civitavecchia non può ancora fregiarsi del titolo di comune "Covid free".Ultimo bollettino regionale settimanale, pochi minuti fa, e il terrritorio della Asl Roma 4 si conferma ormai senza contagi da parecchio tempo. Gli ultimi infettati, a Cerveteri e Ladispoli, risalgono a due settimane fa e si tratta di pazienti coinvolti nel cluster dell'istituto San Raffaele, quindi non direttamente riconducibili al territorio.Civitavecchia non registra nuovi casi da almeno tre settimane, ma ha ancora un malato "attivo" e non può quindi dichiararsi ancora comune "Covid free".Possono invece farlo gli altri comuni del comprensorio. Tolfa lo è da oltre un mese, Allumiere da qualche settimana, e Santa Marinella da circa una settimana, quando anche l'ultimo positivo si è negativizzato, lasciando quindi la Perla del Tirreno senza malati.Naturalmente la raccomandazione dei vertici della Asl e dei sindaci, è di continuare a rispettare le norme di precauzione per tenere il più lontano possibile il Coronavirus.