Virus, doccia fredda a Civitavecchia dopo 15 giorni senza positivi: contagiato 29enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Coronavirus torna a farsi vivo in città. E in modo preoccupante. Dopo 15 giorni senza positivi, infatti, è risultato contagiato un giovane di 29 anni. Il caso non comparirà nel bollettino regionale di oggi, ma è sicuro.Il contagio è stato scoperto tramite il test sierologico a cui si è sottoposto volontariamente il 29enne in un laboratorio cittadino. Accertata la positività all'esame, il civitavecchiese è stato sottoposto a tampone ed è appunto risultato affetto dal Covid.La Asl si è quindi messa subito alla ricerca dei contatti avuti dal giovane e ha messo in quarantena quattro dei suoi amici con i quali era uscito spesso recentemente. La ricostruzione va avanti e non si esclude che altre persone possano venir messe in isolamento.Difficile risalire a come il 29enne abbia contratto il Coronavirus. Si pensa però che il contagio possa essere avvenuto in ambito familiare, visto che alcuni congiunti avevano accusato sintomi riconducibili al Covid che non erano però stati segnalati.Il timore è che il giovane possa aver infettato altre persone, visto che nei giorni scorsi è andato in giro per la città. A questo proposito dalla Asl, oltre che dal Comune, si rinnova la raccomandazione all'uso sistematico della mascherina nei luoghi affollati, anche all'aperto, al fine di scongiurare i contagi.