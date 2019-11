Autocisterna bloccata sull'Aurelia, paura a Santa Marinella

La ruota sinistra di un'autocisterna va fuori asse e il mezzo pesante rimane di traverso in mezzo all'Aurelia. Sono stati momenti di caos a Santa Marinella, quando il mezzo pesante si è incastrato bloccando la carreggiata. Per la precisione, il fatto è avvenuto all’incrocio fra la consolare e via Buonarroti, all’altezza dell’ex ecomostro. Sul posto i carabinieri della stazione locale e la polizia municipale per gestire la situazione. Nessun problema per l'autista né per gli altri automobilisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA