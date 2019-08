Filomena e Giuseppe, 48 anni insieme: quella foto che è un inno all'amore

Ultimo aggiornamento: 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sono conosciuti a Salerno, tanti anni fa. Sarebbe il caso di dire un amore a prima vista, almeno da parte del secondo. Uno di quelli che ti segneranno a vita, anche se nel momento preciso in cui inizi a viverlo, difficilmente te ne rendi conto. Quel che è certo, è che quando Giuseppe la vede, decide di corteggiarla, a suon di canzoni fischiettate. Commerciante lui, insegnante lei, in un paesino sulla montagna. Un amore che culmina nelle nozze, celebrate 48 anni fa. E' una vita di scelte, la loro. A partire da quella di mamma, che decide di lasciare l'insegnamento, quando sa di aspettare la figlia, Anna. Oppure quella di papà, che deve tornare a cercare un lavoro, dopo che, nel 1980, una violenta scossa di terremoto fece crollare in diversi Comuni della Campania, case e fabbriche.Un sentimento ancora vivo, oggi, così profondo che la figlia Anna - pendolare tra la casa dei genitori e la Capitale, dove insegna nell'università Roma Tre - ha deciso di immortalarlo in questa foto, scattata a Sapri. Filomena, che oggi ha 72 anni, è appoggiata con la testa alla spalla del marito, due anni più di lei, in un gesto di una naturalezza disarmante, che dice molto di questo rapporto. L'ha scattata in una giornata speciale, nel "48esimo" anniversario di questo amore che esiste e resiste, e dà ad entrambi quella forza e joie de vivre uniche e speciali.E non è un caso, che mamma e papà abbiano trasmesso ai figli Anna e Ciro un insegnamento che dovremmo tenere a mente: che l'amore, in qualsiasi forma, professione, mestiere, difficoltà, è sempre la prima scelta da fare.