Quei materassi con vista su San Pietro: e la cartolina per i turisti è "unica"

Ultimo aggiornamento: 17:27

Un mese fa, era spuntato un materasso in cielo, davanti al Colosseo . Nessuno speciale effetto ottico, ma il risultato del solito comportamento irrispettoso verso questa città di chi aveva appoggiato quel rifiuto su un cartello stradale. Stavolta, la vista con degrado non è sul Colosseo ma bensì su San Pietro : ecco due materassi, appoggiati sulle grate di un garage, in piazza di. Non sembrano essere usati dai clochard che pure stazionano intorno al Vaticano, ma sono piazzati di fronte a dei cassonetti (anche questi stracolmi). Qualcuno li nota e passa oltre (ormai sembra esserci anche una pericolosa assuefazione al degrado), altri li immortalano in qualche scatto. Il risultato è sempre lo stesso: una cartolina dalla Capitale d'Italia deturpata dal degrado (e dall'inciviltà).