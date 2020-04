Ultimo aggiornamento: 16:26

ROMA «Oggi mi hanno chiesto di nuovo del Mes, per me non è lo strumento giusto. Quindi 'No Mes'. Alcuni lo stanno chiedendo, i Paesi sono diversi e con differenti esigenze. C'è chi lo vuole usare, chi è un paradiso fiscale e chi come noi non intende utilizzarlo per nessuna ragione». Il viceministro all'Economia Laura Castelli non è l’unica a ripetere a macchinetta “no Mes - no Mes”. Nessuno dei sovranisti, grillini, leghisti o di destra, spiega perché e soprattutto racconta che nell’ultima riunione dell’Eurogruppo si è deciso di cambiarlo togliendo le indigeste condizionalità se le risorse vengono spese per i danni “diretti e indiretti” da Covid-19.Soprattutto non si dice che la Bce sta comprando a manetta debito pubblico italiano grazie al Pandemic plan, ma che passata l’emergenza l’obbligo potrebbe venir meno e per l’Italia potrebbe restare solo il Mes per costringere Francoforte a tornare ad acquistare. La battaglia per gli eurobond è in corso, ma dopo il consiglio europeo del 23 aprile sarà evidente che oltre il ‘Recovery found’ sarà difficile andare e che nel Mes c’è una linea di credito a zero interessi e senza condizioni che permetterebbe al Paese di avere risorse pari a 36 miliardi risparmiando quasi un miliardo di interessi.Continuiamo invece da giorni ad un surreale dibattito su chi abbia votato un Mes che ora non è più quello del 2011-2012 dal quale anche il Pd non si sottrae favorendo in questo modo la narrazione sovranista di un’Europa matrigna che leva e che non dà. Una valanga di bugie e di insulti, vedi quello del senatore Lannutti dal quale i 5S prendono le distanze pur tenendosi ancora stretto il fantasioso parlamentare.