Ultimo aggiornamento: 12:50

ROMA Tante sono le lezioni che trarremo da questo Coronavirus, ma su una l’Europa deve rapidamente provvedere: serve un commissario europeo alla Propaganda. In questi giorni abbiamo infatti assistito ad enfatiche immagini di medici cinesi sbarcati in Italia e pronti a darci lezioni di pandemia quando in patria hanno ancora mercati che vendono animali vivi. Medici cubani arrivati con la bandiera di Fidel e persino Antonov russi che hanno deciso di atterrare a Pratica di mare, e non a Malpensa o Linate, con reparti di Nbc per poi scorrazzare per la Penisola con jeep russe.Malgrado l’Europa avesse inviato tonnellate di materiale sanitario prima in Cina e poi anche in Italia, malgrado i 100 miliardi stanziati dalla Commissione per affrontare la disoccupazione o gli acquisti della Bce, abbiamo assistito a vicepresidenti della Camera che hanno ammainato pubblicamente la bandiera europea alimentando un sentimento che contrasta con i fatti che però restano occultati da una più feroce propaganda.Serve un Commissario europeo che contrasti le fake news, che dica ciò che le istituzioni europee stanno facendo e hanno fatto negli anni e che distingua l’inazione dei governi dal lavoro della Commissione e del Parlamento europeo.Un Commissario alla Propaganda che spieghi che l’Ungheria dei pieni poteri di Orban dà all’Unione poco meno di un miliardo mentre ne riceve 45 e che il suo sviluppo senza l’Europa sarebbe pressoché nullo. O che se la Sanità venisse affidata all’Unione, come è da anni l’agricoltura della lunghezza delle zucchine, avremmo dei protocolli uguali per valutare anche come comportarci nel dopo virus.I sovranisti, anche di casa nostra nulla dicono dei loro partner euroscettici. Anzi, spesso li difendono anche se sono gli stessi che insultano e umiliano i paesi del Sud Europa, considerando l’Europa una specie di bancomat.Serve costruire una narrazione diversa dell’Unione europea per cambiare la percezione che ha l’opinione pubblica europea. La battaglia è contrapporre Lenin, Mao e Castro ad Adenaur, De Gasperi e Monet. Vincerla non sarà facile, vista la voglia di ‘Orban’ che circola nel Vecchio Continente.