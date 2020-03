Quando Shakespeare scriveva i suoi capolavori durante l'epidemia

Ultimo aggiornamento: 21:31

Cosa scrivono i geni al tempo delle epidemie? William Shakespeare concepì alcuni suoi capolavori, come Re Lear e Macbeth, durante la peste di Londra: è soltanto una teoria, ma suffragata da molti indizi. A sostenerlo è Andrew Dickson, autore di The Globe Guide to Shakespeare, sulle colonne del Guardian.Come succede ai nostri giorni, e al mondo del teatro costretto alla serrata a causa di un nemico invisibile chiamato Covid-19, anche in era elisabettiana il palcoscenico era duramente colpito dalle ricorrenti epidemie. Nel 1654, Shakespeare era nato da pochi mesi, e la sua città natale, Stratford-upon-Avon, fu decimato da una terribile pestilenza, nell’estate del 1654.Al tempo non si conosceva il veicolo del bacillo yersinia pestis, ovvero le pulci dei topi; e si credeva che fossero i contatti umani a propagare il morbo; così, spesso e volentieri, i teatri erano i primi ad essere chiusi (e nessuno si preoccupava dei roditori). Non solo. Al tempo del Bardo, gli attori e le loro compagnie avevano una pessima fama e i predicatori usavano dire che «la causa della peste è il peccato, e la causa del peccato le commedie». Tra il 1603 e il 1613, il Globe di Shakespeare e gli altri spazi londinesi dedicati al teatro subirono chiusure durate 78 mesi, vale a dire il sessanta per cento del totale. In questi casi, succedeva che intere compagnie fossero obbligate a partire, alla ricerca di città risparmiate dal contagio: dei tour obbligati con il terrore che il morbo continuasse a perseguitare gli attori.La teoria del Re Lear concepito durante la peste parte da un fatto: durante l’estate del 1606 ci fu un’epidemia che portò alla chiusura di tutti i teatri londinesi. E il primo spettacolo che fu portato in scena, il 26 dicembre, fu proprio la sua celebre tragedia dedicata a un leggendario sovrano britannico. La parola “plague”, peste, non a caso compare in molti passi, come questo:Cordelia mia,su sacrifici come questo nostrogli dèi piovono incensi…T’ho ritrovata? Chi vorrà dividercidovrà rapire al cielo un tizzo ardentee, come volpi, scacciarci col fuoco.Tergiti gli occhi; li divoreràtutti la peste, carne e pelle, questi,prima di farci piangere.Li vedremo morir di fame, prima.Andiamo, figlia mia.