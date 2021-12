I giocatori dello Zenit in campo con in braccio cuccioli da adottare: l'iniziativa attesa anche in Serie A

I calciatori dello Zenit di San Pietroburgo, sono stati protagonisti di un fuori programma del tutto speciale. Prima del fischio di inizio della partita contro il Rostov di ieri, sono infatti scesi in campo con in braccio alcuni cagnolini. L'iniziativa denominata "I cani stanno bene a casa", ha immediatamente fatto il giro del mondo, ed è nata in collaborazione con la Federazione Cinofila Russa per favorire le adozioni e nel contempo aiutare gli affollati canili e rifugi della città.

Quello che è accaduto sul campo di calcio dello Zenit segue l'originale idea messa in atto nel settembre scorso nel campionato di Lega 1 romeno: "Fill the gap in your life (Riempi il vuoto nella tua vita) cui avrebbe fatto seguito, circa un mese dopo, "Adotta un amico a quattro zampe" della italiana Lentigione Calcio che milita nel nostro Campionato di calcio di Serie D. A questo punto, la domanda è d'obbligo: quando verrà replicata anche in Serie A?