Tesoro da 500mila euro trovato nella pancia di una balena alle Canarie: si tratta di ambra grigia

Un "tesoro" da quasi dieci chili e dal valore di circa 500mila euro. È ciò che hanno trovato i ricercatori dell'istituto di salute animale e sicurezza alimentare dell'università di Las Palmas, alle Canarie, nell'intestino di un capodoglio trovato morto sulla spiaggia dell'isola. Nessuno inizialmente credeva che nelle viscere si potesse nascondere un tesoro prezioso: si tratta di ambra grigia, una sostanza rara conosciuta come "oro fluttuante", per secoli il Sacro Graal dei profumieri. Il responsabile del ritrovamento è Antonio Fernández Rodríguez, che dal primo momento ha sospettato un problema digestivo, ha ispezionato il colon della balena nonostante le difficoltà di un'autopsia resa ancora più complessa dal mare grosso e l'alta marea. «Quello che ho tirato fuori era una pietra di circa 50-60 cm di diametro del peso di 9,5 kg - ha detto - Le onde si riversavano sulla balena. Poi ho scoperto che si trattava di ambra grigia».

L'ambra grigia è una sostanza fortemente odorosa prodotta dall'intestino dei capodogli ed è utilizzata per la realizzazione di profumi. Viene prodotta nell'intestino delle balene, che mangiano grandi quantità di calamari e seppie, la maggior parte dei quali non può essere digerita e viene vomitata (motivo per il quale si trova soprattutto in mare). Non tutta, però, perché una parte resta nell'intestino e nel corso degli anni forma l'ambra grigia. A volte, come nel caso della balena di Las Palmas, diventa troppo grande, rompendo l'intestino e uccidendo la balena.

L'ambra grigia ha un profumo particolare e contiene anche l'ambreina, un alcool inodore "prolungare" la vita dei profumi (e da qui la sua popolarità tra i profumieri). Stati Uniti, Australia e India hanno vietato il commercio di ambra grigia come parte del divieto di caccia e sfruttamento delle balene.

I fondi per le vittime del vulcano

L'istituto sta cercando un acquirente e Fernández ha detto di sperare che i fondi raccolti andranno ad aiutare le vittime del vulcano eruttato a Las Palmas nel 2021, che ha causato danni per oltre 800 milioni di euro e distrutto centinaia di case e attività commerciali