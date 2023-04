Megattera in Liguria a pochi metri dalla riva di Varigotti. I ricercatori: «Un evento unico nel Mediterraneo»

Le immagini sono spettacolari. Riprese dall'appassionato di fotografia Carlo Palladini Cambiaso e concesse al nostro giornale, documentano il passaggio di una megattera a pochi metri dalla spiaggia di Varigotti, nel Savonese. Un evento più unico che raro che sta appassionando studiosi e ricercatori come quelli di Tethys, l'Istituto di Ricerca che opera nel Santuario Pelagos. «Le foto, ha spiegato poco fa a Il Messaggero Carlo Palladini Cambiaso, sono state scattate dalla spiaggia di Varigotti. E poi, la balena si trovava a circa duecento metri dalla riva. Uno spettacolo unico».

Avvistamento raro nel Mediterraneo

Sì perché le megattere, contrariamente a balenottere e capodogli, non sono presenze abituali nel Mediterraneo che frequentano molto di rado. Dell'esemplare, non si sa molto. Se non che con tutta probabilità si tratta di un cucciolone di una decina di metri probabilmente venuto in quelle acque ricche di nutrienti per alimentarsi. «La megattera avvistata a Varigotti, nel Ponente ligure, ha spiegato un portavoce di Tethys, è stata vista ancora sia ieri che oggi». E poi, "Con ogni probabilità si tratta di un giovane". Anche e soprattutto per questo, si raccomanda di non avvicinare l'esemplare con barche e natanti. «Come diciamo sempre, ha sottolineato Tethys, è fondamentale non disturbare l'animale così che possa procedere per la sua rotta». La megattera, Megaptera novaeangliae, è un cetaceo misticeto che vive in tutti i bacini oceanici del pianeta. Rarissima, come già ribadito, nel Mediterraneo, è protagonista di epiche migrazioni che possono arrivare a coprire oltre 16mila chilometri. Unica specie del genere Megaptera, può toccare i 17 metri di lunghezza per 40 tonnellate di peso.