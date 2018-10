Squalo azzurro a riva, i bagnanti lo trascinano in spiaggia lasciandolo morire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le terribili immagini si commentano da sole. Pubblicate da SharkOn Knowledge Protects e da Creature del Mare Onlus, mostrano uno squalo azzurro adulto, spiaggiato lungo la costa nordafricana che, invece di essere rimesso in acqua, viene trascinato sulla spiaggia e lasciato morire sotto gli occhi di un gruppo di curiosi arrivati ad ammirare il triste spettacolo. Teatro dell'incredibile episodio, la costa mediterranea, probabilmente algerina. Le ragioni per le quali lo squalo fosse arrivato a spiaggiarsi, non sono note.Forse abbandonato da un peschereccio in acque troppo basse o, più probabilmente, a seguito dell'inseguimento da parte del predatore, di un banco di pesci che, arrivati in prossimità del bagnasciuga, lo hanno fatto arenare, lasciandolo all'asciutto. Terrorizzato, come dimostrano le immagini, lo squalo, ha cominciato a dimenarsi sperando di riprendere il mare. Minuti interminabili senza ossigeno hanno cominciato ad indebolirlo.Poi, quando la sua sorte sembrava ormai segnata, ecco l'arrivo sul posto di un folto capannello di persone che, dopo i primi momenti di commprensibile cautela, riescono finalmente, a prendere lo squalo per la coda.Tutti, in quel momento, si sarebbero aspettati che lo avessero rimesso in acqua. Tutti, persino lo squalo, avevano tirato un sospiro di sollievo. Invece niente.Le intenzioni dei "soccorritori", si sarebbero presto dimostrate ben altre. Così, hanno iniziato a trascinarlo ma nella direzione opposta. Sulla spiaggia.Quella spiaggia dove, il povero squalo, ormai pressochè inerme, verrà lasciato morire soffocato.Tutto, sotto gli occhi della piccola folla che, nel frattempo, si era radunata. Tutto, senza che nessuno si fosse azzardato a tentare la minima opposizione.Così è morto lo squalo, il signore dei mari.