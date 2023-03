L’odissea di Lilli: dalla malattia della sua vecchia padrona alla ricerca di una nuova casa

E’ la storia che nell’ultimo periodo ha colpito tutti quella di Lilli. Una “pelosetta” di tredici anni che non ha abbandonato per settimane la sua proprietaria molto malata ma da quando è stata ricoverata nessuno dei suoi familiari si è “potuta” prendere cura di lei per varie vicissitudini. «A gennaio il figlio della signora ha chiamato Maurilia Amoroso dell’Enpa di Roma chiedendole di avere la necessità di lasciare il cane della mamma perchè lui vivendo a Pavia e non se ne poteva occupare» dice Francesca Bucci dell’asilo Holiday Pet Village di via di Fioranello 170. La cagnetta arriva come rinuncia di proprietà e dopo essere messa in sesto da Francesca cerca casa, un nuovo padrone che la ami. «Adesso sta bene anche se è in un cane anziano, ha ripreso a mangiare i croccantini anche grazie ad una cura di antibiotici che sta terminando». Lilli arrivata in sovrappeso adesso è tranquillissima ed è dimagrita, sta risolvendo l’infezione alla bocca, è sterilizzata, è buona e sta libera con tutti gli altri cani e i gatti, la notte dorme nel trasportino. E’ un cane che non tutti possono adottarla. Ha bisogno di tanto amore e comprensione».

L’Enpa di Roma ha lanciato sui social un appello per lei. “E’ arrivata in uno stato di totale abbandono – scrive l’Enpa di Roma - adesso è toilettata, visitata per avere un quadro sanitario, sottoposta ad esami del sangue, delle urine, RX torace, ed ecografia addominale, la piccola risulta in forma nonostante non sia più giovanissima (13 anni) - è scritto nel post - Solo normali degenerazioni legate all'eta. Ama stare in compagnia, ma non vuole essere manipolata. È stata in stallo casalingo per un mese. Cerchiamo per lei una famiglia con cui trascorrere il tempo rimasto, che abbia tempo da dedicarle, un giardino per gestire meglio le sue attività' fisiologiche, ed altri animali a quattro zampe, perché lei è compatibile con tutti e ama la compagnia. E' preferibile un'adozione su Roma, per affrontare e sostenere un' eventuale adozione, che per i motivi sopra , potrebbe aver bisogno di un supporto” . E adesso non aspetta altro che, il o la sua nuova padrona. Per chi fosse interessato può scrivere a roma@enpa.org o telefonare a Francesca 340 1706776