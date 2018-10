Cani scuoiati trovati tra i sacchetti della spazzatura, orrore nel Casertano

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il macabro ritrovamento è di poche ore fa e la scena raccapricciante, documentata da Gianfranco Esposito, animalista di Mondragone, terribile. I poveri resti di diversi cani, barbaramente uccisi e scuoiati, giacevano lì, lungo Viale San Gaetano, a Pescopagano, una frazione di Mondragone, nel casertano, in mezzo alla spazzatura.Chiusi in sacchetti di plastica, gettati come rifiuti e, a giudicare dall'odore, in avanzato stato di decomposizione.Allertati immediatamente gli agenti della locale Polizia Municipale, non si è potuto fare altro che prendere atto dell'ennesima barbarie compiuta ai danni di cani, nella zona.Tre, quattro, cinque, forse di più. Il numero dei cani trucidati e privati della pelliccia, non è ancora ben chiaro.Ciò che è evidente sta nel fatto che questo, è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che continuano a ripetersi.Soltanto poche settimane fa, infatti, un caso simile era stato registrato a Destra Volturno, piccola località alle prese con problemi di urbanizzazione e di legalità, anche questa in provincia di Caserta.Lì, gli animali, erano stati trovati in mezzo alla strada e, da tempo, si vociferava di strane usanze che coinvolgevano drammaticamente, i randagi del paese.In quel caso, gli autori della mattanza, non si erano preoccupati nemmeno di chiuderli in un sacchetto, facendo ritrovare i cani, o parti di essi, sparsi dappertutto.Così, mentre anche a Mondragone è iniziata la ricerca dei colpevoli, la preoccupazione della cittadinanza cresce e c'è già chi ipotizza di riti particolari e di stregoneria, di richiesta di pellicce o addirittura, come ascoltato a Destra Volturno, di una caccia come un'altra, messa in atto per procurarsi il cibo.