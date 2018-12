Animalisti in piazza a Montecitorio: chiedono il carcere per chi uccide gli animali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il popolo animalista torna in piazza e lo fa scegliendo uno dei luoghi più prestigiosi della Capitale.Centinaia di persone, infatti, sono attese in Piazza di Montecitorio per la manifestazione che si terrà nel primo pomeriggio di venerdi 14 dicembre.Organizzata e presieduta dal P.A.E. (Partito Animalista Europeo) "contro l'inerzia del Governo", come dichiarato dagli organizzatori nel comunicato stampa, il raduno degli animalisti, che arriveranno da tutta Italia, chiederà l'inasprimento della pena per chi si macchia di crimini contro gli animali.Proprio ed anche per questo, sono state raccolte qualcosa come 275mila firme che, quel giorno, saranno consegnate ad un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, presieduto da Sergio Costa."La classe politica, dichiara il presidente del P.A.E. Stefano Fuccelli, non ha saputo intercettare le istanze dell'opinione pubblica esasperata dai gravi fatti di cronaca che, ormai quotidianamente, vedono coinvolti gli animali. Tale inerzia, sottolinea, sta conducendo la collettività verso una deriva giustizialista".Tre italiani su dieci, accolgono un animale domestico in casa (Eurispes: Rapporto Italia 2018)."Chiediamo alle forze politiche, conclude Fuccelli, di prendere posizione in merito alla questione, garantendo l'impegno, non più procrastinabile, di modificare una legge ormai inadeguata per i valori di una società migliore e considerata ingiusta dal giudizio della maggioranza dei cittadini".L'invito a partecipare alla manifestazione, è stato rivolto anche a tutti i Parlamentari.