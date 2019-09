Rarissimo serpente a sonagli con due teste nel New Jersey, ha due cervelli indipendenti

Se vi fa paura un serpente velenoso, quello trovato alle Pine Barrens, l'area costiera fitta di boschi e vegetazione del New Jersey, negli Stati Uniti, vi farà sobbalzare. Sì perchè, quello rinvenuto, non è soltanto un temibile serpente sonagli ma un esemplare straordinario nato con due teste, come illustrato dalle immagini diffuse da Fox News, che pubblichiamo. Preso in consegna dall'Associazione Erpetologa della contea di Burlington, dopo che era stato trovato da due dipendenti dell'associazione in un nido, il rettile è ora oggetto di studio e le prime notizie diffuse dall'esperto Bob Zappalorti, confermano l'eccezionalità dell'esemplare.

Il serpente infatti, è dotato di due cervelli che rendono le teste totalmente indipendenti, l'una dall'altra. Stando a quanto dichiarato dallo stesso Zappalorti, lo strano esemplare, è il primo mai trovato nel New Jersey. Quel serpente però, non tornerà più a casa. La particolarità dei due cervelli indipendenti, non favorirebbe il suo rilascio in natura dove, probabilmente e proprio per questa doppia identità, non riuscirebbe a sopravvivere. Per questo, il rettile è stato preso in consegna dall'associazione dove, assicurano, riceverà tutte le attenzioni e cure necessarie.