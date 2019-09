Ritrovato il caimano Jack scomparso in Sardegna il 10 agosto: sta bene e tornerà al circo

Il caimano Jack sta bene e può tornare a casa. Ha avuto una felice conclusione la storia del rettile che era scomparso il 10 agosto ad Orosei, in Sardegna, ed era diventato protagonista dei social. I veterinari del Servizio sanitario di Nuoro che lo hanno visitato hanno detto che non è deperito né disidratato e quindi verrà riconsegnato ai legittimi proprietari del circo Martin, dove tornerà ad essere una delle attrazioni degli spettacoli circensi.



Scongiurate quindi le preoccupazioni degli esperti, secondo i quali Jack non avrebbe potuto sopravvivere al caldo estivo in Sardegna, essendo un animale che ha bisogno di stare in ambienti umidi. «Il caimano è un animale che soffre molto più la sete che la fame - hanno detto i veterinari - quindi è possibile che nelle giornate di afa si sia rifugiato in uno spazio in cui c'era disponibilità di acqua, poi con le piogge degli ultimi giorni è uscito allo scoperto perché l'ambiente per lui era più favorevole. Quanto all'alimentazione è un animale carnivoro quindi è probabile che si sia nutrito di animaletti di piccola taglia, come lucertole o uccellini».

Nonostante l'ironia che si è scatenata nei social sul coccodrillo Jack (che nel frattempo si è scoperto essere una femmina) , diventato il tormentone dell'estate 2019, c'era un po' di paura nella zona di Sos Alinos dove il caimano è scomparso, distante solo qualche chilometro dal punto in cui è stato ritrovato nella pineta di Cala Liberotto: «Non ha fatto molta strada - ha confermato la veterinaria - ed è sempre rimasto tra le case e tra la gente che in questi giorni affolla le spiagge. In effetti anche se non è un animale di grossa taglia è imprevedibile e può essere pericoloso, soprattutto a seconda della reazione dell'uomo a cui potrebbe reagire con un morso. Per fortuna non è successo niente di tutto questo e l'animale è potuto tornare a casa».