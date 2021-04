Rubato Darius, il coniglio più grande del mondo: maxi ricompensa per ritrovarlo

Qualcuno riporti a casa Darius. È l'appello lanciato da Annette Edwards, la proprietaria del coniglio più grande del mondo, che le è stato rubato in casa nella notte tra sabato e domenica nella sua proprietà a Stulton, nel Worcestershire. Darius è entrato nel Guinness World Record nel 2010: è lungo 129 centimetri e per riaverlo la padrona ha annunciato una ricompensa inizialmente di mille sterline, poi alzata fino a duemila. La donna nel suo appello su Twitter ha fatto sapere che Darius è troppo vecchio per riprodursi. Intanto la polizia ha iniziato le indagini.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.

— Annette Edwards (@maycats56) April 11, 2021