La ragazza con i capelli più lunghi del mondo? Ha 16 anni e una chioma da un metro e novanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha 16 anni ed è indiana. Si chiama Nilanshi Patel e ha un record nel mondo: è l'adolescente con i capelli più lunghi del pianeta. Sono lunghe ciocche marroni che misurano (ora) 190 centimetri. A novembre 2018, quando aveva raggiunto il record, era stata accertata una lunghezza di 170 cm. A 6 anni ha avuto una brutta esperienza: non le piaceva il taglio di capelli che le avevano fatto. E così ha deciso: mai più forbici toccheranno la sua chioma.Si lava i capelli una volta a settimana e impiega mezz'ora per asciugarseli e un'ora per pettinarseli. Ama giocare a ping pong e, quando lo fa arrotola i capelli come in una grande cipolla. "I miei amici mi chiamano Rapunzel", dice in un video pubblicato sul web dal Guinness dei primati. La sua storia è stata rilanciata di recente dalla stessa organizzazione su Instagram e, oltre a riscuotere successo in India, sta facendo il giro del mondo.Nilashi era finita anche in tv, in Italia, alla trasmissione La Notte dei Record, condotta da Enrico Papi su Tv8.