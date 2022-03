Il coniglio Lucky salvato dalla guerra in Ucraina: dopo i bombardamenti di Kharkiv diventa mascotte dei vigili del fuoco

Lucky è davvero un coniglio fortunato. Miracolosamente scampato ad una bomba ora è accudito e coccolato. Qualche giorno fa si trovava nella sua casa di Kharkiv quando questa è stata bombardata. I vigili del fuoco della 9^ unità di soccorso sono subito accorsi per spegnere un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina residenziale di tre piani. Improvvisamente tra il fumo e il buio uno dei soccorritori ha notato delle piccole orecchie sporgere da dietro il divano. Ha subito capito che si trattava di coniglio domestico che era rimasto solo.

Era completamente bagnato e tremava per la paura e per il freddo. È stato portato fuori dalla casa in fiamme e poi l'autista del camion dei pompieri lo ha scaldato e accarezzato. Dato che i proprietari non sono stati trovati i vigili del fuoco lo hanno adottato e ora è la loro mascotte. Hanno allestito un angolo per lui con cibo, acqua e cuccia. Una storia di tenerezza e amicizia che riscalda i cuori in una città costantemente oggetto di bombardamenti.