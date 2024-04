Riccio preso a calci, ucciso a Pontremoli un piccolo esemplare usato come pallone: non è il primo caso. Caccia ai responsabili

L'ultimo caso noto è avvenuto questa estate e ha fatto il giro della rete. Succede di nuovo, questa volta a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara (Toscana), dove dei ragazzini hanno preso a calci un riccio uccidendolo. La cattiveria umana non finisce mai di stupire: i due ragazzi avrebbero utilizzato il piccolo animale indifeso come un pallone per qualche minuto, ferendolo in maniera letale. Il tutto è avvenuto sabato sera attorno alle 22, nel pieno centro della città, all'incrocio tra via Pirandello e via Sforza, nei pressi della sede dell'Aci. I due torturatori, una volta avvistati, sarebbero subito fuggiti via: sulle loro tracce ci sono le forze dell'ordine, che cercano di risalire alla loro identità tramite le immagini delle videocamere sparse per il paese.

I precedenti

Sulla vicenda è intervenuta anche l'associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) che ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti. Purtroppo non si tratta di un'azione isolata, dal momento che sempre in quella zona sono stati rinvenuti nei giorni scorsi altri due cadaveri di ricci, con ferite che sembrano causate da calci e da colpi inferti in maniera volontaria e consapevole.