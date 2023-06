Squalo a Palinuro? Paura tra i turisti, ma in realtà è un pesce luna: ecco come distinguerli

In Italia, negli utimi giorni, è caccia agli squali. Cresce il numero di segnalazioni dei pesci dai denti aguzzi avvistati nei mari della Penisola dalla Toscana alla Sicilia. L'ultimo avvistamento è avvenuto in Campania, peccato però che non si tratta di un vero e proprio squalo ma di un altro pesce. Ma cosa è successo nell'oasi di Palinuro, in provincia di Salerno?

Shark attack?

Una pinna è emersa dall'acqua degna delle miglior scene del film del film «Lo squalo». Ad avvistarla, un gruppo di turisti durante un'escursione nel mare del Cilento. Per fortuna, non si trattava di uno squalo ma un pesce luna, che al contrario dello squalo è innocuo e si nutre solo di plancton, pesci piccolini e a volte di meduse.

Squalo attacca pescatore sulla barca e lo trascina in acqua: il video choc fa il giro dei social

Attimi di tensione e di paura, fino a quando lo skipper, Ciro Sacco, ha tranquillizzato i turisti, che hanno potuto riprendere l'escursione in barca in tuttaserenità.



Come riconoscere un pesce luna da uno squalo

In italiano si chiama pesce luna, ma il suo nome è "mola mola" e in inglese viene invece chiamato "sunfish".

Il motivo? Quando i raggi solari sono più splendenti, è solito salire sulla superficie dell'acqua per esporre la pelle alla luce galleggiando in posizione orizzontale per fare in modo che gli uccelli lo possano liberare dai tanti parassiti che ha sul corpo. Infatti la sua pelle, che può essere spessa fino a 15 cm, può ospitare fino a cinquanta specie di parassiti e microorganismi che possono talvolta dare vita al fenomeno della bioluminescenza.





Come tanti squali, il pesce luna è molto grosso, può essere alto fino a oltre 4 metri e lungo più di 3 metri. Quando apre le pinne, quella dorsale e quella ventrale, diventa tanto alto quanto lungo. Si trova soprattutto in acque costiere, tropicali, temperate e fredde, perciò è diffuso in molte diverse zone, dalle coste norvegesi al Mediterraneo, dal Sudafrica all'Australia.

Viene molto spesso confuso con gli squali, che per dimensioni possono anche superarlo, si tratta comunque di pesci diversi, perché il pesce luna è un pesce osseo, mentre lo squalo è un pesce cartilagineo. È anche molto longevo e può sopravvivere per un secolo.