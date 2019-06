Pitone sbrana e mangia coccodrillo dopo uno spietato attacco: foto choc dall'Australia

SYDNEY - Un gigantesco pitone ha mangiato, divorandolo, un coccodrillo intero. Lo ha fatto in un sol boccone. Uno spettacolo inquietante testimoniato da foto incredibili, scattate nel Queensland, in Australia, da un uomo di nome Martin Muller e pubblicate sulla pagina Facebook GG Wildlife Rescue Inc. Anche se i coccodrilli sono generalmente considerati predatori piuttosto terrificanti, questo non sembra aver trasmesso timore a questo pitone di colore verde oliva, un esemplare di Liasis olivaceus, il secondo serpente più grande in Australia dopo il Morelia amethistina.

Tour da Paura, a caccia di emozioni horror: ecco i posti più macabri







Le immagini mostrano come il pitone avesse scardinato le sue possenti mascelle per mangiare il coccodrillo dopo averlo ucciso e raffigurano i momenti esatti del pasto, fino a quando si vede solo la punta della coda del coccodrillo che spunta dalle sue mascelle.

Il precedente di marzo 2019. Anche allora fece il giro del web un video postato su Facebook da Rich Kruger. Nella clip la lotta tra due rettili, un alligatore e un pitone lungo quattro metri, filmata nel Parco nazionale delle Everglades in Florida. Ad uscirne vittorioso dopo un lungo combattimento, l'alligatore che ha divorato il pitone, nonostante la sua grandezza. Va considerato comunque che per un alligatore o un coccodrillo la grandezza alle volte non conta. Secondo ricercatori, citati dalla Abc News, gli scontri tra i due rettili negli ultimi anni sono aumentati in quanto il numero dei pitoni è in costante aumento.



Ultimo aggiornamento: 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA