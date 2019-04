Pesce gatto divora le anatre nel laghetto del centro commerciale: bambini terrorizzati

Per i bambini della contea inglese di Thurrock, nell’Essex, dare da mangiare alle anatre si è rivelato un incubo. In un laghetto artificiale costruito all’interno di un centro commerciale, un pesce gatto di 25 libbre – circa 11 kilogrammi e mezzo – ha seminato il panico divorando diverse anatre davanti agli occhi innocenti dei fanciulli e dei genitori.

Un’esperienza negativa che si sarebbero sicuramente risparmiati: «Non è bello per i bambini vedere questi enormi pesci mangiare le anatre, cosi abbiamo subito provveduto a rimuovere questo esemplare», ha commentato Ben Norrington, responsabile per la pesca dell’agenzia dell’ambiente.

Il pesce gatto è una specie molto invasiva e nonostante questo è stata introdotta nel laghetto. «Stiamo lavorando insieme ai proprietari del centro commerciale per gestire il rischio rappresentato dalla rimanente popolazione di pesce gatto» ha aggiunto Norrington.

Questo enorme esemplare è stato trasferito in un lago completamente recintato attraverso un progetto in partnership con l’agenzia per l’ambiente ed il Catfish Conservation Group. Ora i bambini potranno tornare a dare da mangiare alle anatre in tutta tranquillità.



Proprio questo gruppo di ricerca sta analizzando ed osservando le zone d’acqua ad alto rischio dalle quali i pesci potrebbero raggiungere i fiumi e rappresentare un rischio per le specie endemiche.

«Le gare di pesca che si terranno da qui ai prossimi anni ci aiuteranno sicuramente a ridurre ulteriormente la popolazione» ha concluso Norrington.

