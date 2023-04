Orsa JJ4, lo ZooSafari di Fasano rilancia: «L'accogliamo noi insieme ai suoi cuccioli»

Lo ZooSafari rilancia: «Accogliamo l'orsa JJ4 e anche i suoi cuccioli». «Premettendo che la fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato ed è per questo tutelata auspichiamo che gli orsi del Trentino Alto Adige rimangano nel loro habitat naturale. Per l’orsa Jj4 e per altri orsi problematici sia consentito il trasferimento e sterilizzazione in luoghi idonei dove possano continuare a vivere. Lo ZooSafari di Fasano sarebbe disponibile alla detenzione gratuita di Jj4 e sicuramente anche dei suoi tre orsetti».

La vicenda

Non usa mezzi giri di parole Maria Teresa Corsi dell’associazione “Verdi, ambiente e società onlus” di Lecce che attacca la decisione del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti di voler abbattere l’orsa che il 5 aprile scorso ha ucciso il 26enne runner di Caldes, in Val di Sole, Andrea Papi, sul monte Peller, nelle Dolomiti del Brenta. «Siamo convinti che allo Zoosafari non avrebbero problemi ad ospitare sia mamma orsa che i suoi tre cuccioli che ora sono in pericolo con la possibilità di essere predati – continua la Corsi -. Quindi sollecitiamo in tempi brevissimi tale trasloco. Gli orsi, come ci hanno detto fonti esperte proprio dello Zoosafari, sono animale che si adattano facilmente. Per quanto riguarda il Trentino una buona e organizzata campagna di informazione e prevenzione con appositi strumentali dispositivi, parallelamente a una campagna di sterilizzazione di alcuni capi, permetteranno una pacifica e proficua convivenza uomo-animale nei luoghi boschivi del Trentino». La Corsi insiste sul fatto che l’orsa Jj4 e i tre cuccioli debbano essere portati allo Zoosafari di Fasano o quanto meno in altro luogo ma in Italia.

«Mandare l’orsa all’estero vuol dire ucciderla – ribadisce l’attivista -. I cuccioli non dovevano essere divisi dalla madre. Sono ancora troppo piccoli. Un branco di lupi non ci metterebbe molto ad ucciderli. È assurdo quello che sta avvenendo. Il Trentino non può decidere sul destino della fauna selvatica escludendo tutto il resto d’Italia».

L'appello di don Cosimo

«Cerchiamo di non uccidere mamma orsa» ha detto in un video social l'influencer don Cosimo. L'influencer brindisino ha ribadito la necessità di tenere insieme mamma e cuccioli percheé sono troppo piccoli: «So che l’orsa è stata rinchiusa e hanno separato i cuccioli. Penso che non dovrebbe essere abbattuta ma che si debba mettere in un posto dove non può far male a nessuno e poi penso che il fatto di averla separata dai suoi cuccioli non è una cosa buona anche perché quei cuccioli sono ancora piccoli per stare da soli».