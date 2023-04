Mercoledì 12 Aprile 2023, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 23:02

Filippo Zibordi, zoologo e divulgatore, è nato a Milano ma vive da 21 anni in Trentino per occuparsi professionalmente degli orsi.

Da ieri sappiamo che Andrea Papi è stato ucciso da un’orsa. È possibile che avesse con sé dei cuccioli?

«Sappiamo che JJ4 ha partorito all’inizio del 2022. Gli orsacchiotti nascono a gennaio e si staccano dalla madre nella seconda estate di vita. Potrebbero averla già lasciata, o vivere ancora con lei».



Se i cuccioli fossero ancora con la madre, e questa venisse uccisa, se la potrebbero cavare?

«Molto probabilmente sì. Dei piccoli venuti al mondo quest’anno, invece, non avrebbero avuto molte chance».



Si parla di “sfoltimento” degli orsi, di una drastica riduzione del loro numero in Trentino. È possibile farlo?

«La Direttiva Habitat dell’Unione Europea non lo permette, perché riporterebbe la popolazione vicina al rischio di estinguersi. Gli unici abbattimenti consentiti sono quelli degli esemplari dannosi, o pericolosi per l’uomo».

Se si decidesse di farlo, c’è un modo per scegliere quali orsi uccidere (o allontanare) e quali no?

«No, e si rischierebbe di peggiorare le cose, togliendo di mezzo gli orsi che non creano problemi e lasciando liberi quelli potenzialmente pericolosi».



Correre da soli nei boschi è rischioso? Farlo all’imbrunire lo è ancora di più?

«A rendere pericoloso un incontro con un orso, o con un altro animale di grossa taglia, è soprattutto la sorpresa. E poi gli orsi sono animali notturni, all’alba o al tramonto non si aspettano di vederci arrivare».

Cosa bisogna fare per non correre rischi?

«Muoversi lentamente, e annunciare il proprio arrivo parlando, cantando o portando su di sé un sonaglio. La velocità e il silenzio fanno aumentare molto il rischio».



Lei vive in Trentino. Frequenta i boschi?

«Certo, il bosco inizia accanto a casa mia. Vado spesso a correre, ma prima di una curva o di un dosso faccio rumore. Se c’è un orso, gli lascio il tempo per allontanarsi».