Cane lasciato solo sul balcone per 15 ore, la padrona era in sala parto: multata di 6mila euro

Era andata a partorie lasciando il cane solo sul balcone per oltre 15 ore. Per questa ragione una donna residente a Sanremo è stata condannata dal giudice a pagare una multa di 6 mila euro con l'accusa di "maltrattamento di animali".

Cane lasciato solo sul balcone, la padrona era in sala parto, il giudice: «Doveva avvisare qualcuno»

La donna si era recata al corso preparto, per cui l'animale domestico sarebbe dovuto rimanere fuori al terrazino solo un paio d'ore, la padrona si era comunque premurata di lasciare cibo e acqua per il suo amico a quattro zampe. Durante la lezione premaman però ecco l'imprevisto: alla donna si rompono le acque una settimana in anticipo, per cui è stata subito trasportata presso l'ospedale di Nizza per partorire. Per il giudice però tale evento non basta come attenuante, la signora avrebbe in ogni caso dovuto avvertire qualcuno, per recuperare l'animale.

L'episodio risale al 12 luglio del 2018. Secondo l'accusa della pm Tiziana Berlinguer la neomamma doveva contattare qualche conoscente perché andasse a recuperare il cane, rimasto ben 15 ore chiuso fuori ad abbaiare. L'animale è stato recuperato dalle forze dell'ordine allertate dai vicini, infastiditi dai continui latrati. Il legale della mamma di Sanremo, l'avvocato Luca Brazzit, ha già annunciato che ricorrerà in appello, dopo aver letto le motivazioni della sentenza.

