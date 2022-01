Morto Magawa, il topo eroe che fiutava le mine in Cambogia: aveva 8 anni e una medaglia al valore

Addio al topo fiuta mine della Cambogia. Magawa, il ratto africano gigante che individuava mine e ordigni inesplosi nasconti nel sottosuolo, è morto all'età di otto anni. La sua carriera gli era valsa anche una medaglia al valore. Lo scorso giugno era andato "in pensione" dopo cinque anni di servizio. Durante la sua carriera è riuscito a liberare più di 225.000 mq di terreno - l'equivalente di circa 31 campi da calcio - e ha scoperto oltre 100 mine antiuomo e 38 ordigni inesplosi. Era stato addestrato dall'associazione benefica belga Apopo.

Nel 2020 Magawa è diventato il primo ratto ad essere insignito della medaglia d'onore al valore animale Pdsa, un prestigioso riconoscimento di un'associazione benefica britannica con il quale erano stati fino ad allora decorati solo cani. L'anno scorso l'addio al lavoro di fiuta mine, dopo cinque anni e tanti successi. L'associazione Apopo ha spiegato che Magawa è morto "in pace" nel fine settimana, dopo essere stato in "buona salute" e aver trascorso i suoi ultimi giorni "giocando con il suo solito entusiasmo".

HeroRAT Samia sniffing out danger and making the world a safer place! pic.twitter.com/a1yLo95OJS

— APOPO (@HeroRATs) January 5, 2022