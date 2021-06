India, otto leoni in uno zoo scoperti positivi al Covid dopo la morte misteriosa di una leonessa

Si sospetta che una leonessa nello zoo di Vandalur, nel sudovest dell'India, sia morta a causa dell'infezione da Covid. Secondo un comunicato stampa emesso dal parco zoologico Vandalur il 26 maggio, cinque leoni che vivono nello zoo a contatto con la leonessa deceduta hanno mostrato perdita di appetito e tosse occasionale. I felini sono stati immediatamente assistiti dal team veterinario e su richiesta delle autorità dello zoo è stato incaricato anche un team di esperti per aiutare i veterinari dello zoo a indagare sulle condizioni dei leoni.

APPROFONDIMENTI IL DOSSIER Wuhan, il capo del laboratorio nel 2015 L'ORIGINE «Virus creato in laboratorio a Wuhan» CINA Wuhan, coronavirus creato in laboratorio? VIRUS Covid, Fauci: «Non sono convinto dell'origine naturale... IL CASO Coronavirus, Biden ordina all'intelligence: «Salto di... MALESIA Coronavirus da cane a uomo? Trovato in un bambino con polmonite...

8 Asiatic lions test Covid positive at Hyderabad zoo, likely to have been infected by humans@RishikaSadam reports for ThePrinthttps://t.co/axp6n2mOlo — ThePrintIndia (@ThePrintIndia) May 4, 2021

I tamponi e i nove leoni positivi

A seguito di analisi del sangue, tamponi nasale e rettali 11 leoni sono stati inviati al National Institute of High Security Diseases Bhopal e nove campioni sono risultati positivi. Le autorità dello zoo di Vandalur hanno dichiarato: «Secondo i risultati dei test di laboratorio forniti dall'Istituto, i campioni relativi a nove leoni sono risultati positivi al Covid. Al fine di accertare se i risultati riportati siano o meno positivi saranno fatte anche altre analisi».

Asiatic lions at Hyderabad zoo recover from coronavirus infection https://t.co/cvo1UB6LWn — Dhanya Rajendran (@dhanyarajendran) May 27, 2021

Nove casi non isolati

Nel frattempo, una leonessa di nove anni di nome Neela, che era ospitata in un altro luogo dello zoo, è morta il 3 giugno. Lo zoo di Vandalur ha chiesto l'aiuto dell'Istituto nazionale per le malattie degli animali di alta sicurezza e dello zoo di Hyderabad per il protocollo di trattamento poiché otto leoni dello zoo di Hyderabad avevano contratto la malattia in precedenza. Lo zoo, che ospita 13 leoni, è stato chiuso da quando è iniziato il lockdown e resta il mistero di come i felini abbiano contratto il virus respiratorio.