Coronavirus, Biden ordina all'intelligence: «Salto di specie o incidente in laboratorio? Indagate sulle origini»

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto all’intelligence americana di «raddoppiare gli sforzi» per arrivare «entro novanta giorni» a una conclusione definitiva sulle origini del coronavirus che causa il Covid-19. La probabile causa di una “fuga” accidentale da un laboratorio di Wuhan si era rafforzata nei giorni scorsi, quando erano filtrate al Wall Street Journal notizie di alcuni ricercatori dell’Istituto di virologia, ricoverati nel novembre del 2019, pochi mesi prima dell’inizio della pandemia.

La teoria dell’origine cinese del virus era una vecchia fissazione del predecessore di Biden, Donald Trump. Biden ieri ha detto che i servizi americani hanno finora considerati più proabili “due scenari”, vale a dire il cosiddetto spillover, il passaggio di specie che ha consentito al Sars-CoV-2 di passare dagli animali all’uomo, e la seconda ipotesi, che contempla la possibilità di una fuga accidentale del virus dal laboratorio della città dove la pandemia è cominciata.

La precedente indagine compiuta sul campo dall’Oms - che non avrebbe potuto però indagare in maniera esaustiva sulla questione - aveva concluso che la teoria dell’incidente di laboratorio era «estremamente improbabile».

Biden ha chiesto di coinvolgere i laboratori nazionali ed altre agenzie governative, mantenendo «completamente informato» il Congresso. «Gli Usa continueranno anche a lavorare con i partner che la pensano allo stesso modo nel mondo per premere sulla Cina perché partecipi ad una indagine internazionale completa, trasparente e basata sulle prove e affinché fornisca accesso a tutti i dati rilevanti e alle prove».

“I’m very doubtful that 3 people in highly protected circumstances in a level 3 laboratory working on coronaviruses would all get sick with influenza that put them in the hospital..all in the same week, & it didn’t have anything to do with the coronavirus” https://t.co/6HsiMm7kI8

— Amesh Adalja (@AmeshAA) May 23, 2021