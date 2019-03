Il cane di George Bush senior arruolato: Sully aiuterà i veterani di guerra nella riabilitazione

NEW YORK – Tutto il mondo ha visto la foto di Sully accucciato davanti alla bara del suo padrone. Il cane da terapia che aveva accompagnato l‘ex presidente George Bush senior nell’ultimo anno della sua vita, gli è stato accanto anche dopo la morte, durante le solenni esequie. Ma dalla scorsa settimana, il giovane Labrador ha cominciato un nuovo lavoro. Come lo stesso Bush aveva chiesto nelle sue ultime volontà, il Labrador continuerà ad assistere altri veterani. Sully è stato “arruolato” al Walter Reed National Military Medical Center, dove ha “giurato” che «offrirà amore incondizionato, gioia, conforto e ristoro a soldati, marinai, aviatori, Marines e alle loro famiglie». Sully si è impegnato offrendo la zampa, subito immortalato dai fotografi.



Il labrador era stato addestrato da un’associazione di beneficenza, la America VetDogs, che prepara cani da compagnia e assistenza per i veterani. La VetDogs addestra cani per non vedenti, per chi sia sulla sedia a rotelle, chi soffra da Ptsd (disturbo da stress post-traumatico). Era stato regalato a George Bush quando era uscito dall’ospedale un anno fa. Allora l’ex presidente, 94enne, era obbligato su una sedia a rotelle, e Sully lo ha aiutato a superare mille piccole difficoltà, oltre a dargli compagnia e affetto.



Il Labrador prende il nome dal famoso pilota civile Chesley “Sully” Sullenberger, diventato un eroe nazionale nel 2009, dopo che era riuscito a far atterrare il suo aereo sul fiume Hudson, salvando la vita a tutti i passeggeri. I motori dell’aereo erano stati danneggiati da uno stormo di uccelli.



Le immagini dell’arruolamento di Sully sono visibili anche sul conto Instagram del Labrador, QUI





