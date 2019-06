Non si accorge del gatto e avvia la lavatrice, Felix sopravvive a 35 minuti di centrifuga

Messo in lavatrice e lavato a ciclo completo. Sembra una battuta, ma non lo è. Felix, un gattone che viene dal Minnesota è sopravvissuto miracolosamente a un lavaggio in lavatrice che avrebbe potuto uccidere qualunque altro animale. Il gatto era finito per errore nei panni sporchi, così quando i suoi padroni hanno avviato il lavaggio non si sono accorti della sua presenza.

Mamma toglie una zecca al gatto di casa, viene morsa dal parassita e resta invalida

Uomini e Donne, Gemma Galgani e il dolore social per il gatto: «Non ti dimentico



La famiglia americana Carroll-Kirchoff, si è accorta di quanto accaduto a fine lavaggio. Felix era ormai cieco e con acqua nei polmoni, ma non si sono arresi e lo hanno portato di corsa dal veterinario dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo. Ora sta molto meglio e secondo i veterinari si riprenderà presto, ma quello che è accaduto ha sconvolto la famiglia intera. La padrona aveva avviato il primo lavaggio, una centrifuga di 35 minuti, proprio quando stava mandando un secondo lavaggio si è accorta della zampina e ha subito liberato il gatto.

Le cure per Felix sono però molto costose, così la famiglia ha avviato una raccolta di fondi online chiedendo 10mila euro per il gatto. Tremila sono stati subito pagati dopo gli interventi più urgenti, ora ne restano altri 7mila per tutti i trattamenti svolti e che dovrà ancora fare lo sventurato micione. Felix avrà bisogno soprattutto di molta fisioterapia, ma grazie all'amore dei suoi padroni potrà riprendersi completamente.

Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA