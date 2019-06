Mamma toglie una zecca al gatto di casa, viene morsa dal parassita e resta invalida

Toglie una zecca al gatto di casa e diventa invalida. Joanne Baskett, 46 anni, mamma britannica di tre bambini, era solita togliere le zecche ai gatti che aveva in casa con uno strumento apposito, e quando si è accorta di averne una attaccata al braccio ha fatto lo stesso, credendo che non ci sarebbe stata alcuna conseguenza.

L'animale però le ha trasmesso una grave infezione, che la donna e il suo medico non hanno capito da subito. Dopo il morso, infatti, la 46enne ha sviluppato un rossore, così il dottore le ha dato un medicinale contro la tigna. Diversi giorni dopo però Joanne aveva la febbre alta e sintomi simil influenzali, così le è stata diagnosticata la malattia di Lyme, un'infezione batterica diffusa dalle zecche che può avere gravi conseguenze.

Purtroppo per la donna era troppo tardi, la malattia l'ha lasciata invalida a vita, ora non può più camminare, non può mangiare da sola e ha bisogno di una badante che si prenda cura di lei. «Se me ne fossi accorta in tempo sarei potuta guarire», ha spegato a Metro, «mi sento completamente devastata».

Joanne crede che solo il trattamento con cellule staminali abbia una speranza di guarirla, ma afferma che il servizio sanitario pubblico inglese non copre questo tipo di spese così ha lanciato una raccolta di fondi online.

