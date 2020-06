Prende a sassate il pappagallo e poi aggredisce il comico Salvi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amore di Enzo Salvi per i suoi pappagalli è tale che il popolare comico è divenuto anche vice-presidente di un’associazione di settore. Li ama e li tratta come fossero dei figli. Come il suo, di razza, che di tanto in tanto porta a praticare il volo libero, come molti altri uccelli che lo stessoha educato. Ma l’altra mattina, qualcuno ha voluto rovinare quell’attimo di libertà di Fly, a, in località Pianabella. «Quando il pappagallo si è riposato su un palo, un ragazzo straniero – racconta l’attore – lo ha colpito con un sasso». Come fosse un gioco perverso, lo ha centrato in pieno. Fly cade immediatamente a terra, mentre l’amico di Salvi riprende la scena con il cellulare, incluso l’autore del gesto. E’ a quel punto che lo straniero, non pago di aver quasi ucciso l’animale, prende a schiaffi chi aveva osato riprendere la scena e colpisce con un calcio lo stesso Salvi. Ilè stato subito trasferito in una clinica veterinaria, dove gli è stata riscontrata una grave frattura cranica seguita a collasso e alla perdita di equilibrio dovuta al colpo.ha sporto denuncia ai carabinieri di Ostia , che hanno individuato il responsabile: è un cittadino del Mali, di 26 anni. «Ho reagito così perché ero spaventato», si sarebbe giustificato l’uomo.marco.pasqua@ilmessaggero.it