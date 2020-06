Mamma delfino si spiaggia con il suo cucciolo a Livorno: disperati tentativi di salvarli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mamma delfino e il suo cucciolo sono stati rinvenuti stamattina sul lungomare di Livorno . I due, una femmina di stenella e il suo cucciolo, erano tra gli scogli della Marina del Boccale.Dopo aver consatato che la femmina era già morta, i soccorsi del Distaccamento Porto del Comando di Livorno, si sono adoperati per cercare di salvare la vita del cucciolo che, chissà per quanto tempo, era rimasto in acqua vicino alla mamma. Così, mentre si era provveduto al recupero del piccolo grazie all'ausilio di una speciale barella, una volta caricato a bordo del gommone di servizio, era iniziata una corsa contro il tempo che, purtroppo, sarebbe stata inutile.Il cucciolo infatti, nononostante le cure, non è sopravvissuto. Mamma delfino e il suo sfortunato piccolo, saranno trasportati presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa che, nei prossimi giorni, potrà fare luce sulle cause di questa ennesima tragedia del mare che ha commosso soccorritori e appassionati.